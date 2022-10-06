"سوناطراك" الجزائرية تتفق مع "ناتورجي" الإسبانية على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات الجزائرية "سوناطراك"، يوم الخميس، اتفاقية مع مجمع الطاقة الإسباني "ناتورجي" تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز "ميدغاز".

ووفق بيان للشركة، "اتفقت "سوناطراك" وشريكتها "ناتورجي" على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل".

وقال المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار إن مراجعة أسعار الغاز في عقد توريد الغاز بين "سوناطراك" والشركة الإسبانية "ناتورجي" تندرج ضمن حماية العلاقات التاريخية بين الطرفين.

وأضاف أن "المفاوضات استمرت لـ10 أشهر في مناخ تغيّر كثيرًا في مجال أسعار الغاز، في ظل المضاربة التي أحاطت بهذا الأمر مع الضبابية وانعدام الرؤية"، مشددًا على أن "الاتفاق مهم لمواصلة الشراكة بين الطرفين".

وأشار المسؤول الجزائري إلى أنّ "آخر اتفاق مع إسبانيا من المقرر أن ينتهي في 2031، وأرجو أن يستمر العمل بعد هذا التاريخ، لحماية العلاقة على المدى الطويل".

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أنّ "توقيع الاتفاقية يعزز الشراكة بعيدة الأمد التي تربط "سوناطراك" والمجمع الإسباني "ناتورجي"، ويهدف أيضا إلى تعزيز مكانتهما في السوق الإسبانية".

ومن خلال العقود التي تربطها بمجمع "ناتورجي"، صدرت "سوناطراك" على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكانت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية "سوناطراك" أعلنت في وقت سابق أنّها باشرت مفاوضات مع جميع شركائها في أوروبا وخارجها لمراجعة أسعار الغاز في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" توفيق حكار في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة إن ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية بشكل كبير دفع عملاق المحروقات الجزائري إلى تفعيل بند مراجعة عقود الغاز مع جميع الشركاء.

وأشار حكار إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق بشأن مراجعة أسعار الغاز مع شركة "إيني" الإيطالية"، إضافة إلى شريكين آخرين لم يذكرهما، وهما على الأرجح الإسباني والفرنسي.