أوروبا تدعو إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي

قال رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، إن "المفوضية الأوروبية سيتوجب عليها خلال وقت أقصاه حزيران/ يونيو المقبل، إعداد خطة حول كيفية تقليل اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي، والعمل أيضا على خلق سياسة مشتركة في مجال الطاقة".

وأكد رومبوي، خلال زيارته إلى براغ، على أن تبعية الاتحاد لروسيا في مجال الغاز "أمر مقلق في ظل التطورات الحاصلة في أوكرانيا"، داعيا إلى تنويع مصادر الطاقة للدول الأوروبية.

ورأى أن "مثل هذه السياسة المشتركة تؤثر ليس فقط على المقدرة التنافسية للاتحاد مع بقية الاقتصاديات العالمية، وإنما على التغييرات المناخية أيضا، وعلى أمن الطاقة".

ولفت إلى أن موضوع وارادت الغاز الروسية، ستكون الجمعة، موضع بحث خلال اجتماع يجري في وارسو بين وزيري الطاقة الروسي والأوكراني ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، غونتير اوتنفير.

وتشارك رومبوي الرأي مع رئيس الحكومة التشيكية بوهسلاف سوبوتكا، بأنه "من الضروري الآن دعم كافة المبادرات التي من شأنها زيادة الربط بين شبكات الطاقة الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة، وتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي".

يذكر أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي -وفق رئيس المفوضية الأوروبية، جوسيه باروزو- تعتمد على الغاز الروسي بنسب تتراوح بين 50% ــ 80%، كما أن تجارة دول الاتحاد مع روسيا، أكبر بمقدار 10 مرات من حجم التجارة بين روسيا والولايات المتحدة.