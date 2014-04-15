النفط العمانية: مشروع استيراد الغاز الإيراني في طور الإعداد

مسقط - أكد وكيل وزارة النفط والغاز العماني سالم بن ناصر العوفي أن مشروع استيراد سلطنة عمان مليار قدم مكعبة من الغاز الإيراني في طور الاعداد، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إيران في هذا الشأن.
وقال العوفي في تصريح صحفي نشر الثلاثاء إن المشروع بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن تتبلور ملامحه وأن الاتفاقية لم تعد بعد، ومازال مشروع خط الأنابيب البحري الذي سينقل الغاز المستورد من إيران قيد الدراسة.
وشدد على أن أولويات سد حاجة السوق العماني من الغاز ستكون وفق ما يخدم إستراتيجيات السلطنة. وأكد أن الغاز الذي يصل إلى السلطنة عبر مشروع (دولفين) سيبقى قائما طالما أن سعره معقول حتى مع وصول الغاز الإيراني، لافتا إلى أن غاز دولفين يذهب إلى منطقة صحار بينما سيكون الغاز الإيراني موجها لمنطقة أخرى.