النفط العمانية: مشروع استيراد الغاز الإيراني في طور الإعداد

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وكيل وزارة النفط والغاز العماني يقول إن مشروع استيراد سلطنة عمان مليار قدم مكعبة من الغاز الإيراني في طور الاعداد، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إيران في هذا الشأن.