الأمم المتحدة تدعو العراق لصياغة قانون النفط والغاز

نيويورك- حثت منظمة الأمم المتحدة العراق على صياغة قانون النفط والغاز من أجل التغلب على المشكلات العالقة بين بغداد واربيل وفي مقدمتها إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في العراق نيكولا ميلادينيوف، إن من الضروري معالجة المشكلات بين الإقليم وبغداد عبر صياغة قانون النفط والغاز، معربا عن أسفه من عدم تحقق هذا الأمر برغم مرور سنوات عدة.

ونوه في مقابلة خاصة مع قناة العربية إلى أن العراق وبسبب الانتخابات يمر بظروف معقدة، موضحا أن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد إجراء الانتخابات يحتاج إلى مفاوضات طويلة الأمد.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي لم يمرر من قبل مجلس النواب لغاية الآن، بسبب الخلافات بين بغداد واربيل على عدد من القضايا، في مقدمتها قضية تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا من دون موافقة بغداد.

من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري، أن "الخلاف بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية بشأن الإيرادات النفطية ومستحقات الشركات الأجنبية مستمر".

وبالرغم من إشادته بدور الوساطة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين اربيل وبغداد وحل الخلافات بشأن ملفي الطاقة والموازنة، أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، أهمية أن يكون الحل عراقيا، موضحا أن حل الخلاف بين اربيل وبغداد بحاجة إلى إرادة وقرار سياسي.