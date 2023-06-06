ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان "أوبك+" خفض الإنتاج في يوليو
ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد إعلان تحالف "أوبك+" خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من شهر يوليو/تموز المُقبل، لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي التي تسببت في ركود الأسواق.
وأغلق خام برنت مرتفعا 58 سنتا عند 76.71 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا إلى 72.15 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار.
وقالت وزارة الطاقة السعودية، إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في شهر يوليو/تموز المُقبل، من نحو 10 ملايين في شهر مايو/أيار الماضي.
ويأتي الخفض الطوعي، وهو الأكبر الذي تنفذه السعودية منذ سنوات، إضافة إلى اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من الإمدادات حتى 2024 مع سعي "أوبك+" لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.
وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن فرصة ارتفاع أسعار النفط زادت بشكل حاد بعد اتفاق "أوبك+" الجديد.
وتضخ "أوبك+" نحو 40% من الخام العالمي وخفضت الإنتاج المستهدف بما مجموعه 3.66 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 3.6% من الطلب العالمي.