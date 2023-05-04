روسيا: ملتزمون بتخفيضات إنتاج النفط

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ملتزمة بتعهدها الطوعي بتخفيض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا من شباط/فبراير حتى نهاية العام.

وروسيا جزء من مجموعة أوبك+ التي تضم دولا منتجة للنفط والتي أعلنت أنها ستخفض مجتمعة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، في قرار مفاجئ وصفته الولايات المتحدة بأنه يفتقر إلى الحكمة.

وقال نوفاك في بيان: "مع أخذ تكهنات لا أساس لها في الصحافة بشأن مستويات إنتاج النفط بعين الاعتبار، تؤكد روسيا التزامها وتنفيذها التامين بمستويات خفض الإنتاج الطوعية".