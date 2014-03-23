الشهرستاني يدعو "شركة روسية" إلى تسريع وتيرة الإنتاج بحقل نفطي

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأحد، الشركة الروسية العاملة بحقل غرب القرنة2 إلى تسريع وتيرة الإنتاج في الحقل، فيما ابدى ترحيبه بمشروع إنشاء شركة استكشافات نفطية مشتركة بين روسيا ووزارة النفط.

وقال مكتب الشهرستاني في بيان إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني استقبل في مكتبه، الأحد، رئيس شركة لوك أويل الروسية وحيد الكبيروف والوفد المرافق له، وبحث مع نشاط الشركة في تطوير قطاع النفط والغاز في العراق".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا استعدادات الشركة لافتتاح حقل غرب القرنة2 النفطي وبدء الإنتاج فيه بطاقة إنتاجية ابتدائية 120 ألف برميل يوميا بتاريخ 29/3/2014"، مضيفا "كما تم بحث المشروع الاستثماري للبتروكيمياويات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه في محافظة البصرة وعمل الشركة في الرقع الاستكشافية, ونيتها المشاركة في تراخيص حقل ومصفى الناصرية" .

وطلب الشهرستاني الشركة إلى "تسريع وتيرة الإنتاج في الحقل غرب القرنة"، مبديا استعداده لـ"تذليل جميع العقبات التي تواجه عمل الشركة في العراق".

من جانبه بين الكبيروف رغبة الشركة بـ"إنشاء شركة للاستكشافات النفطية مشتركة بين شركته ووزارة النفط لتقوم بإعمال الاستكشافات النفطية في المناطق المختلفة في العراق".

ورحب الشهرستاني بـ"مشروع إنشاء شركة استكشافات نفطية مشتركة، وأيضا مشروع البتروكيمياويات الذي سيعمل على استغلال جزء من الغاز المصاحب المستخرج من حقل غرب القرنة2".

وغرب القرنة-2 ثاني أكبر حقل نفطي غير مستغل في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج نحو 14 مليار برميل وله أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العراقي.