انفجار في منشأة نفط أرجنتينية يؤثر على الانتاج

بوينس أيريس- قالت شركة "يو.بي.أف" للطاقة، المملوكة للدولة في الأرجنتين، إن صهريجا للنفط انفجر في محطة معالجة تديرها الشركة، ما أثر على 3 % من إجمالي انتاج الشركة، ولكن دون خسائر في الأرواح.

وقالت الشركة إن مصفاة "لوجان دي كويو"، التي تنتج 160 ألف برميل يوميا، تسحب النفط من مستودعات بديلة، وتعمل بشكل طبيعي.

وعرضت محطة تلفزيون محلية صورا لصهريج كبير تتصاعد منه ألسنة اللهب في محطة "سيرو ديفيسادرو" للمعالجة بإقليم مندوزا على بعد نحو 1400 كيلومتر جنوب غربي بوينس أيرس.

وذكرت الشركة أن الحريق، والانفجار أثرا على مجمع المعالجة بالكامل.

وقالت الشركة في بيان "اندلع الحريق الجمعة في أحد الصهاريج". وأضافت أنه جرى إرسال ست طائرات إطفاء للسيطرة على الحريق، وضمان عدم تلوث نهر قريب.

وتابعت الشركة أنه تم إخلاء المحطة. وأن 14 شخصا تلقوا رعاية طبية.