موظف بوزارة النفط الإيرانية يشعل النار بنفسه

أشعل مواطن إيراني يعمل بوزارة النفط النار في نفسه أمام بوابة الوزارة النفط بالعاصمة طهران، فيما قام رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم بزيارة إلى الوزارة والتقى المسؤولين لبحث مسائل مهمة تهم إقتصاد البلاد ومنها الصادرات النفطية.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا أحد العاملين بوزارة النفط قام بإضراب النار في نفسه وهرعت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل وصول الإسعاف، مضيفين أنه موظف في استخراج النفط من جنوب البلاد.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن حراس الأمن ورجال الشرطة منعوا الصحفيين من التصوير ودخول مبنى الوزارة للاطلاع على الحادثة.

وتعتزم إيران زيادة أسعار البنزين، فيما ينفي مسؤولون صحة هذه المعلومات، ونقلت وكالة إيسنا الطلابية عن المتحدث باسم وزارة النفط نعمت اللهي قوله "الحكومة ليس لديها خطة لزيادة أسعار الوقود وهذه ليست من صلاحيات وزارة النفط وليست على جدول الأعمال".

من جهة أخرى، دعا الرئيس حسن روحاني خلال كلمة له بوزارة النفط المسؤولين إلى العمل لزيادة إنتاج النفط، مؤكداً أن زيارة الإنتاج سيزيد من مشاركة إيران في قوة إقتصاد العالم.

وقال روحاني "لا يزال النفط أهم وأعلى المعدلات في قوة إقتصاد البلاد"، مشدداً على عزم حكومته في مواجهة الفساد الذي تعاني من بعض الدوائر. وأضاف "الفساد سيقضي على النمو الاقتصادي، ولا ينبغي أبدا العمل بمقدرات البلاد لأنها ملك للشعب".