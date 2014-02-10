الأردن يستورد 150 ألف اسطوانة غاز من تركيا

عبر المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم العلاوين عن أسفه لتضارب أخبار ومعلومات حيال صفقة اسطوانات الغاز، التي أرعبت الأردنيين ووصل الحد إلى التمايز بين ألوان تلك الإسطوانات.

وأضاف العلاوين خلال اجتماع لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية الإثنين بناءً على بيانات الدفاع المدني أنه لم يقع تفجير لإسطوانات الغاز منذ ثمان سنوات، وأكد أن المصفاة تستورد الاسطوانات بمواصفات عالية الجودة، من حيث سماكة الحديد وفق المواصفات الأردنية 1.9 مل، بينما تصر المصفاة على أن تكون ما بين (2-3 مل)، وتركز على عوامل الأمان للإسطوانات في التصاميم المطلوب للإسطوانة.

وبين أن عطاء الـ 250 الف اسطوانة التي أثير حولها الكلام، سبقها في سنوات طويلة إحالة مبدئية لإحدى الشركات، وقد نسبت المواصفات بإلغاء العطاء بعد أن تبين عدم مقدرة فعلية للصانع، وبخصوص العطاء الأخير المتعلق بالـ 250 الف اسطوانة، أكد أن العطاء الأخير تم استلام خمسة عروض حياله، إلا أن واحداً منه كان غير مطابق فنياً، وأشار أن الشركة الهندية كان عرضها الأقل كلفة من بين العروض الأربعة، وتم مخاطبة مؤسسة المقاييس والجمعية العلمية الملكية لإيفاد منادبيهم لفحص العينات.

وحول فحص هذه الصفقة لدى أكثر من جهة، أكد العلاوين، أنه تم نجاح ثلاث عينات في ألمانيا وإنجلترا، تتعلق بقطع فنية معينة في الإسطوانة، ولسد حاجة السوق الأردني تم طرح عطاء لـ 50 الف إسطوانة غاز من تركيا، في حين أن 100 الف أخرى في طريقها للأردن، وبين أن هناك خمسة ملايين اسطوانة متداولة بين الناس تم اعادة تعبئتها 27 مليون مرة في العام 2013.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، أكدت أن شحنة الـ 250 الف اسطوانة التي تم استيرادها من الهند، غير صالحة للإستخدام، بعد أن فشلت في اختبار العينة إذا تبين أن 12 من أصل 13 اسطوانة غير صالحة للإستخدام.