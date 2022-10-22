مؤسسة النفط الليبية تنفي وجود تهريب في موانئ التصدير

أكدت المؤسسة الليبية للنفط يوم السبت، عدم وجود أي عمليات تهريب للنفط من المؤانئ المصدرة للخام.

وقالت المؤسسة، في بيان: "تناقلت عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مراسلة باسم المؤسسة الوطنية للنفط تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة".

وأضافت: "عليه، وبعد الاستفسار والتواصل مع الإدارات المعنية تنفي إدارة المؤسسة صحة هذه المراسلة، ونؤكد عدم وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته".

وطالبت المؤسسة كافة المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة، وتنوه إلى أن كافة البيانات والأخبار تنشر عبر المنصات الرسمية للمؤسسة.

وأكدت أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه المؤسسة العريقة لأغراض سياسية رخيصة.

وشددت في نهاية بيانها على أن إدارة المؤسسة تتعامل بشفافية ومهنية تامة في نقل المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.