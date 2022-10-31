رئيس "أدنوك": العالم يحتاج لمزيد من الطاقة بأقل انبعاثات

قال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الاثنين، إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي في طاقة الإنتاج سيؤدي إلى خسارة خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.

وأضاف الجابر، في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022): "البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر خمسة ملايين برميل نفط يوميًا من الإمدادات الحالية، نظرًا للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية، وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدًا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز".

وتابع قائلاً إن "العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات"، وإن مشهد الطاقة العالمي يمر "باضطرابات غير مسبوقة".

وأضاف الجابر أن العالم يواجه ظروفًا معقدة؛ إذ "لا تزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى".