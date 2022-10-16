سلطنة عمان: قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة

قالت وزارة الطاقة العمانية، الأحد، إن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج أوبك+ مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقرارها.

في السياق، نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزير النفط محمد بن مبارك قوله: "إن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء".

وتابع الوزير: "خلال الاجتماعات المقبلة لأوبك سوف يتم دراسة أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية".

وكان الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، علي بن سبت، قال إن "قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب".

وأضاف ابن سبت في بيان صدر عنه، السبت، أن "القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال 2023"، مؤكدا أن "القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل المجموعة في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية، وخاصة العرض والطلب".