شركة بولندية تنسحب من مشروع للنفط والغاز في مصر

القاهرة - أعلنت شركة بجنيج البولندية للغاز في تصريحات نشرت الأربعاء، أنها قررت الانسحاب من مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بسبب المخاطر السياسية.

ونقلت صحيفة رزيكزبوسبوليتا عن المكتب الإعلامي للشركة قوله "قررت بجنيج الانسحاب من امتياز البحرية (في مصر) بسبب المخاطر العالمية لأعمال التنقيب وتدني فرص اكتشاف كمبيات كبيرة من النفط والغاز."

كانت المجموعة التي تسيطر عليها الدولة شطبت بالفعل 136 مليون دولار هي كامل قيمة استثمارها في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا بعد تعطيلات وقالت وسائل إعلام إنها قد تنسحب من مشروعها الباكستاني أيضاً.

وتبحث بجنيج عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي مع سعي بولندا لتنويع الإمدادات بدلاً من الاعتماد على روسيا.

وتستثمر الشركة في التنقيب عن الغاز الصخري في بولندا ووقعت اتفاقاً مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال ولها استثمارات في استخراج الغاز من مكامن تقليدية في بولندا.