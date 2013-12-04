مصر توافق على سداد 1.5 مليار دولار من ديون النفط الأجنبية

القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنّه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية.

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنّ المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.

وقال الببلاوي في افتتاح "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة إنّ مصر تريد الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة بنهاية العام المالي 2013-2014.

وسعى الببلاوي لطمأنة المستثمرين بشأن الوضع الداخلي قائلا "الدولة في غاية القوة و(نحن) مصممون على تنفيذ خارطة الطريق".

وأضاف أن الحكومة تسعى لطرح كراسة شروط مشروع تطوير قناة السويس خلال الشهر الجاري.