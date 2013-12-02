صندوق يضخ 40 مليون دولار في طاقة الرياح بالأردن

القاهرة - أعلنت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط أنّ صندوقا تقدم له المشورة ضخ 40 مليون دولار في مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الأردن.

وأضافت المجموعة أنّه بموجب الصفقة يستحوذ صندوق انفراميد على "50 بالمئة من شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة التي تعمل على إنشاء محطة رياح بقدرة 117 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 290 مليون دولار".

وهيرميس واحدة من خمسة رعاة للصندوق المتخصص في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية بجنوب وشرق البحر المتوسط وتبلغ قيمة الصندوق 385 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء في الأردن ثلاثة بالمئة وتوليد 400 جيجاوات ساعة سنويا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 235 ألف طن سنويا.