النفط يغلق مرتفعا 2% بفعل تراجع مخزونات الديزل

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنحو 2%، اليوم الخميس، إذ أدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل قبل فصل الشتاء إلى عمليات شراء وحولت مسار الخسائر المبكرة، التي أعقبت ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين التي فاقت التوقعات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول 2.12 دولار إلى 94.57 دولار للبرميل، بزيادة 2.29%، وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.84 دولار أو 2.1% إلى 89.11 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 106.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذُ شهر مايو/أيار الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.

ودفع ذلك المستثمرين إلى تجاهل زيادة مفاجئة لمخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل، وزيادة أكبر من المتوقع بنحو 10 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام.