النفط يتراجع وسط مخاوف من زيادة المعروض الأمريكي وانخفاض الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من زيادة المعروض الأمريكي إلى جانب تباطؤ اقتصادي وانخفاض الطلب الصيني على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.59 دولار، أو 1.7% عند التسوية إلى 90.03 دولارا للبرميل، في حين هبط خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 2.64 دولار، أو 3.1% إلى 82.82 دولار للبرميل.

وأجلت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى أجل غير مسمى إصدار المؤشرات الاقتصادية التي كان من المقرر نشرها اليوم الثلاثاء، مما يشير للسوق إلى أن الطلب على الوقود منخفض بشكل كبير في المنطقة.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب التقارير التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستستمر في السحب من النفط الخام من الاحتياطيات.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" يوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تخطط لبيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع أولي لـ"رويترز" يوم الإثنين، أن من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.