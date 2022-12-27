روسيا تحظر تصدير نفطها للدول التي فرضت سقفا للسعر

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول؛ ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.