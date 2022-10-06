من هو وزير النفط الكويتي الجديد حسين إسماعيل؟

شهد التشكيل الحكومي الكويتي الجديد، الذي تم الإعلان عنه، مساء الأربعاء، برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، دخول أسماء جديدة، تم اختيارها لحمل حقائب وزارية في الحكومة الـ41 في تاريخ البلاد.

وضمت الحكومة 15 اسمًا، تم اختيارهم لقيادة الوزارات، ومن ضمنها حقيبة النفط التي تم إسنادها لحسين إسماعيل محمد إسماعيل، القيادي في القطاع النفطي الذي بدأ العمل فيه منذ عقود.

وبدأ الوزير حسين العمل ما قبل فترة الغزو العراقي للكويت، مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتدرج في عمله، حيث عمل في 3 مصاف نفطية، وشارك في تأهيل مصفاة الأحمدي، وتطوير مصفاة الشعيبة، وتأهيل العديد من العاملين في المصافي النفطية، وفق ما ذكره في لقاء صحفي سابق.

ويعتبر حسين واحدًا من القياديين البارزين في القطاع النفطي، حيث سبق أن تولى رئاسة مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية التي نفذت مشاريع خارج البلاد ومنها مشروع مصفاة فيتنام.

يذكر أن مصفاة فيتنام التي تم تشييدها في منطقة "نغي سون" التي تبعد نحو 200 كم جنوب العاصمة الفيتنامية (هانوي)، تعتبر من المشاريع الحيوية التي تنفذها شركة البترول الكويتية العالمية خارج دولة الكويت.

والمصفاة مصممة لتكرير النفط الخام الكويتي بنسبة 100% وبطاقة تكريريه تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا. وتم تنفيذ هذا المشروع فعلياً في منتصف العام 2013.

وفي العام 2018، تم تعيين حسين رئيسًا للجنة تحقيق مكلفة من قبل مجلس الوزراء للتحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط آنذاك بخيت الرشيدي.

ويأتي تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة تزامنًا مع إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث ينص الدستور الكويتي في المادة 57 على أن "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".