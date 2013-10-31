تراجع الواردات الآسيوية من النفط الإيراني

طوكيو - خفض أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني وارداتهم بنسبة 11.5 بالمئة في التسعة شهور الأولى من العام مع توقعات بأن يستمر تأثر شحنات النفط بالعقوبات بالرغم من بوادر على تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن.

وأجبرت العقوبات الغربية الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على خفض اعتمادها على النفط الإيراني الأمر الذي قلص صادرات الدولة العضو في أوبك بأكثر من النصف منذ بداية 2012 ويكبدها مليارات الدولارات شهريا من خسائر الإيرادات.

ووفقا لاحصاءات الحكومة وجداول وصول ناقلات النفط اشترى أكبر أربعة زبائن آسيويين 953567 برميلا يوميا من النفط الإيراني بانخفاض 11.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2012.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول استوردت الدول الأربع 1161304 براميل يوميا بزيادة 30.2 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي.