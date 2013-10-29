واردات الهند من النفط الإيراني تتراجع انتظارا لتغطية تأمينية

نيودلهي- تراجعت واردات الهند من الخام الإيراني 40 % في الأشهر التسعة الأولى من العام مع خفض شركات التكرير مشترياتها من إيران في انتظار دعم نيودلهي من شركات تأمين محلية بتغطية المصافي التي تكرر الخام.

وبسبب العقوبات الغربية التي تستهدف برنامج إيران النووي أضافت شركات إعادة التأمين الأوروبية بندا للعقود المبرمة مع شركات التكرير الهندية قد يقود لاحجامها عن تغطية أية مطالبات تعويض تتعلق بعمليات تكرير النفط الإيراني.

وقررت نيودلهي تأسيس صندوق سيادي يدعم شركات التأمين المحلية التي تغطي تلك المصافي؛ أملا في تعزيز الواردات التي تسدد قيمتها بالروبية بهدف تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية.

ولم يعمل الصندوق بعد وقد يقود ذلك إلى خفض الواردات بنسبة أكبر من المستوى المستهدف البالغ 15 %.

وأظهرت البيانات التجارية التي اطلعت عليها رويترز هبوط واردات الهند من الخام الإيراني إلى 194 ألف برميل يوميا في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر من 324 ألف برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد حجم الواردات في أيلول/ سبتمبر إلى 296 ألف برميل يوميا من 151 ألف برميل يوميا في آب/ أغسطس ويرجع ذلك جزئيا إلى شراء مؤسسة النفط الهندية مليوني برميل من النفط من طهران بحسب البيانات.

وانخفضت واردات سبتمبر أيلول 8.1 % عنها قبل عام.