اكتشاف احتياطيات نفطية هائلة في الجزائر

أعلن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي عن اكتشاف حققته شركة سوناطراك في حوض أمغود مسعود بولاية ورقلة الصحراوية جنوب البلاد.

وأكد يوسفي اكتشاف حقل من النفط يحتوي على مليار ونصف المليار برميل، مما سيجعله من كبار حقول النفط في العالم، حيث تراجع حقل حاسي مسعود حيث كان يعتبر هو أكبر حقل نفطي في الجزائر.

وأوضح يوسفي أن هذا الحقل الذي يبعد حوالي 120 كلم عن حاسي مسعود، يحتاج لاستخراج 50 بالمائة منه إلى تقنية عالية تسعى سوناطراك لاستخدامها حيث أن التقنية المستخدمة حاليا لا تستخرج أكثر من 15 بالمائة من احتياطي النفطي الجزائري.

وبحسب وزير الطاقة الجزائري فإن هذا الحقل الجديد سيبدأ بالإنتاج في عام 2017 مما سيضيف أرقاما هائلة على احتياطي الصرف بالعملات الصعبة في الجزائر والتي زادت عن 200 مليار دولار ويسرع بخطوات التنمية ومشروعاتها الكبرى.