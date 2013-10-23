12 شركة تتنافس على إنشاء خط النفط العراقي الأردني

عمّان- (خاص) من شاكر الجوهري

قال مسؤول عراقي في عمان إن بلاده ستفتح مطلع الشهر المقبل عروض 12 شركة وائتلافاً عالمياً، تقدمت لغايات إنشاء خط أنبوب النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية، والواصل لميناء العقبة، بتكلفة قد تصل إلى 18 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن "الحكومة العراقية تدرس العروض من جميع جوانبها، وهي تأمل باختيار الأفضل للشروع فوراً بالتنفيذ، بعد الانتهاء من الأمور اللوجستية، التي ستنهيها الحكومة الأردنية وهي الآن في آخر مراحلها".

وكان السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس قال سابقاً إن الخط سينقل يومياً ما بين 2 و2.5 مليون برميل من النفط الخام، متوقعا أن يكون لهذا الخط عوائد مالية سنوية على الأردن، تصل من ملياري دينار إلى 3 مليارات.

وتابع أنه سيرافق "الأنبوب" مد خط غاز خدمي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء، اللازمة لتشغيل محطات الضخ على طول الخط الناقل داخل العراق والأردن، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهراً من بدء العمل به.

وبين عباس أن طريقة تنفيذ المشروع من قبل وزارة النفط العراقية ستكون وفقا لنظام (BOT) على أن يؤول في الاتفاق التنفيذ إلى "النفط العراقية".

وقدر السفير طول الأنبوب بحوالي 1700 كيلو متر، بقطر 58 إنشاً، وسيكون الخط الموازي له المخصص لنقل الغاز بقطر 16 إنشاً.

وأكد عباس أن الأردن "سيتمكن في حال نفذ الأنبوب، من تأمين حاجاته اليومية من النفط الخام، بحوالي مائة ألف برميل يومياً من خلال خط ناقل فرعي، سيصل إلى مصفاة البترول في الزرقاء"، كاشفاً عن إمكانية مشاركة العراق للأردن في بناء مصفاة نفط جديدة في مدينة العقبة، بطاقة إنتاجية ستصل إلى نحو 300 ألف برميل نفط يومياً.

فيما قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، في تصريح سابق، "إنها خطة استباقية لامتصاص الإنتاج المرتفع، الذي تنوي شركات النفط العالمية ضخه بحلول العام 2017. وزيادة منافذ التصدير تعني مزيداً من الأمان لصادرات العراق وعملائه".

ومن بين الشركات والمشروعات المشتركة التي تأهلت للمرحلة التالية من المنافسة، شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)، ودايو إنترناشونال ولوك أويل وتحالف أوراسكوم مع بتروجت.