باسيل: كميات وافرة من الغاز والنفط قبالة جبل لبنان

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم

أعلن وزير الطاقة، جبران باسيل، عن اكتشاف نفطي جديد تمثل بوجود كميات وافرة أيضاً من الغاز والنفط في المنطقة البحرية الواقعة قبالة جبل لبنان وبيروت والممتدة في بعض أطرافها جنوباً وشمالاً.

وقال إنّ الإكتشاف النفطي الجديد "إثباتاً علمياً جديداً على تنوع مصادرنا النفطية والغازية، وتعدد مكامنها"، مشيراً إلى أنّ التحاليل الأخيرة للمسح البحري أثبتت "أنّ لدينا كميات كبيرة وموزعة يجب أن نعرف استثمارها وتدرّجها على مراحل".

وأكد باسيل أنّ هذا الاكتشاف "يعزز نظرتنا الشاملة وعملنا لكل لبنان ومناطقه كافة، ويبقى أن نحسن إدارتها والعمل بشفافية حتى نؤمّن أكبر فائدة للبنان".

وشدّد باسيل على أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال "فإنّ عملنا لم يتوقف، والهدف منه تعزيز ثروتنا النفطية باكتشافات جديدة".