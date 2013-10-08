51.5 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية غير البترولية

لسعودية - وصلت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية خلال الربع الثاني للعام 2013 إلى 51 مليار و 536 مليون ريال بنسبة ارتفاع 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الأولى بقيمة 16 مليار و493 مليون ريال بنسبة 32.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، فيما احتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة 15 مليار و662 مليون ريال بنسبة 30.39 بالمئة من الصادرات، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بنسبة 10.82 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات.

وتعتبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

واحتلت الأمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الدول المستوردة للسلع غير البترولية من السعودية بنسبة 14.74 بالمئة، تلتها الصين بنسبة 13.10 بالمئة، ثم سنغافورة بنسبة 6.23 بالمئة.

وتعتبر الصادرات السعودية غير النفطية داعماً بسيطاً للميزان التجاري السعودي الذي يركز بالدرجة الأولى على إنتاج النفط؛ حيث تضخ المملكة أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يومياً تقدر قيمتها وفقاً لصحيفة فايننشيال تايمز بأكثر من مليار دولار.