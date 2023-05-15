مصفاة الزور الكويتية تطرح أول عطاء لزيت الوقود بعد توقف 8 أسابيع

قالت مصادر تجارية إن مصفاة الزور الكويتية أصدرت أول عطاء لزيت الوقود بعد توقف لنحو 8 أسابيع، وذلك بعد أن أوقفت المصفاة عطاءاتها بسبب إغلاق جزئي في مجمعها.

وتراقب أطراف السوق عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت عن كثب إذ تتجه المصفاة صوب أن تصبح مصدرا كبيرا لزيت الوقود منخفض الكبريت عند تشغيلها بشكل كامل.

وتطرح المصفاة كمية بين 120 و150 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت للتحميل بين 27 و28 مايو/ أيار في عطاء يغلق في 15 مايو/ أيار.

وأغلقت المصفاة آخر عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت في 21 مارس/ آذار، عندما عرضت نحو 120 ألف طن للتحميل بين السابع والثامن من أبريل/ نيسان.

والمصفاة مملوكة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، واستأنفت عمليات التكرير بالكامل بعد توقف جزئي بسبب مشكلات فنية.

وتطرح مصفاة الزور عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت كل أسبوع أو أسبوعين منذ أن عززت صادراتها هذا العام.