النفط يقفز لأعلى مستوى خلال 5 أسابيع

قفزت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى خلال 5 أسابيع، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ العام 2020.

وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي على الرغم من صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7 % إلى 97.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.7% إلى 92.64 دولار للبرميل.

وكان ذلك أعلى مستوى إغلاق لخام "برنت"، منذ 30 أغسطس/ آب، وللخام الأمريكي منذ 29 أغسطس/ آب.

وسجل العقدان مكاسب، للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية، منذ مارس/ آذار هذا الأسبوع، وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11% والخام الأمريكي 17%.

وقال ستيفن برينوك من "بي.في.ام" للسمسرة في النفط "من بين التداعيات الرئيسة لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر 100 دولار للنفط".