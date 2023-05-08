النفط يرتفع مع بدء انحسار المخاوف من الركود

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسساس الأمريكي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.

وأدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3% الأسبوع الماضي.

ودفعت المخاوف تلك خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1% رغم الانتعاشة الكبيرة الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4%.