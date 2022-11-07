اكتشاف 13 مليار متر مكعب إضافية من الغاز قبالة شواطئ إسرائيل

أعلنت شركة "إنيرجي" المسؤولة عن التنقيب عن الغاز في منصة "كاريش"، اليوم الإثنين، عن اكتشاف 13 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي أمام الشواطئ الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن شركة "إنيرجي" للطاقة، اكتشفت كميات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي التجاري بمقدار 13 مليار متر مكعب قبالة شواطئ إسرائيل.

وقالت الشركة إن "الاكتشاف للغاز الجديد جاء نتيجة لحفر بئر استكشافية يطلق عليها اسم زيوس (Zeus-1)، مشيرة إلى وجود 3.75 مليار متر مكعب إضافية من الغاز في موقع آخر قبالة شواطئ البحر المتوسط.

ووفق التقارير العبرية، يتماشى اكتشاف الغاز مع تقديرات الشركة منذ حوالي شهر، بأن بئر "زيوس1" يحتوي على حوالي 10-21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وعمليات الحفر الثلاثة في آبار "هيرميس"، "زيوس"، هرقل" هي جزء من أعمال الحفر للشركة في سواحل البحر الأبيض المتوسط، والتي بدأت في مارس/آذار الماضي، وتقع الآبار الثلاثة داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنه وعلى الرغم من أنها كمية صغيرة نسبياً من الغاز الطبيعي، إلا أن اكتشاف الغاز الشهر الماضي في بئر "هيرميس"، واكتشاف الغاز الآن في بئر "زيوس1"، وبما أن الآبار قريبة من بعضها البعض، فإن فرص التطوير التجاري لهذه الآبار آخذة في الازدياد.

وفي بداية عام 2023، من المتوقع أن تقوم الشركة بتحديث التقديرات لكمية الغاز المستخرج والمطور في المنطقة.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت الشركة في إنتاج الغاز من حقل "كاريش"، قبل يوم من توقيع الاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية.