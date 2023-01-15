صادرات النفط الإيرانية تنهي 2022 على ارتفاع رغم عدم التوصل لاتفاق نووي

وزادت الصادرات في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في بعض التقديرات. ويأتي ذلك رغم رياح معاكسة مثل إصابة تلك المحادثات بالجمود ومنافسة النفط الروسي منخفض السعر.

وقالت شركة إس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة، إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر/ كانون الأول بلغت في المتوسط 1.137 مليون برميل يوميا، بما يشكل ارتفاعا مقداره 42 ألف برميل يوميا عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وبما يشكل أعلى مستوى سجلته الشركة في 2022 بناء على تقديرات سابقة.

وقالت سارا وخشوري، رئيسة إس.في.بي "مقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي كبح أو تحرك جاد ضد صادرات النفط الإيرانية... صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر الماضية".

وتابعت قائلة "الطلب الصيني الأقل وإمدادات روسيا للصين شكلا تحديين كبيرين لهم. أغلب نفط (إيران) لا يزال يذهب للشرق الأقصى لا سيما الصين. وتساعد إيران أيضا فنزويلا على تصدير نفطها".