إسرائيل‎ تعلن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز

أعلنت شركة تنقيب بريطانية- يونانية ،الخميس، عن اكتشاف "كميات كبيرة" من الغاز في حقل بحري يقع ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "شركة أنيرجان اكتشفت كميات من الغاز في حقل هيرمس الذي يقع في المياه الإقليمية لإسرائيل".

وأضافت الصحيفة "يحتوي هذا الحقل على ما بين 7- 15 مليار متر مكعب من الغاز"، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت المسؤولين في تل أبيب عن الاكتشاف الجديد.



وقالت الشركة، إن "هذا الاكتشاف الجديد، يزيد من فرص اكتشاف المزيد من الغاز في المربع قبالة الشواطئ الإسرائيلية".



وأضافت "سفينة التنقيب سيتنا ستنتقل بعد الاكتشاف إلى حقل زيوس الواقع جنوبي شرقي حقل كاريش للتنقيب فيه عن كميات جديدة من الغاز".



وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر المتوسط سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".



وشددت إسرائيل أكثر من مرة على أن "إنتاج الغاز من كاريش ليس له علاقة بالمفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".