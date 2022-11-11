وزير: السعودية أحرزت تقدمًا في التحول إلى الطاقة الخضراء

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، على هامش قمة المناخ "كوب27" في مصر، إن بلاده أحرزت تقدمًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة الخضراء.

وشدد الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة المناخ كوب 27 في مصر، على أن المملكة تهدف إلى أن تصل لصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060.

واستعرض وزير الطاقة السعودي عددًا من الإنجازات التي حققتها بلاده خلال العام الماضي منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، قائلًا: إن المملكة وعدت بإحداث تحول وأوفت بوعودها".

وقال وزير الطاقة السعودي: "تحدثنا عن تحقيق 50% من توليد الكهرباء من مصادر نظيفة وتم بالفعل".

وأضاف أن المملكة أرست خلال العام الماضي 13 مشروعًا للطاقة المتجددة باستثمار 34 مليار ريال بطاقة 11.4 غيغاواط، وستسهم هذه المشروعات في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 231 طنًا متريًا سنويًا.

وأشار إلى أنه في العام القادم لدينا خطط لـ 10 مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة توفر 20 غيغاواط.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن بلاده تمكنت خلال العام الماضي من خفض 20 مليون طن من انبعاثات الكربون.

وأوضح أن خطة تحول الطاقة في السعودية تستهدف توفير مليون برميل من النفط يتم حرقها في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع التوقف نهائيًا عن ذلك بحلول نهاية العام المقبل، من خلال تحويل آخر محطة تعمل بالنفط إلى الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن لدى السعودية مشروعات رائدة في الاقتصاد الدائري للكربون، تعمل عليها شركة أرامكو التي وصفها بأنها لم تتعهد بشيء ثم تخلفت عن أدائه، إذ إن لديها أدنى انبعاثات من غاز الميثان.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، في مدينة شرم الشيخ في مصر، ويستمر لمدة يومين على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27.