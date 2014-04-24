مصر تستخرج الذهب من حلايب وشلاتين

كشف وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، عن أن مصر تعمل الآن على إسناد استخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين إلى شركة مصرية وطنية خالصة، متوقعاً زيادة إنتاج مصر من الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير، إن قرار الحكومة بتعديل أسعار الغاز، هدفه وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، واصفاً القرار بـ"الإيجابي"، موضحاً أن سعر الغاز الطبيعي قبل التعديل كان أقل من سعر أسطوانة الغاز، حيث أصبح السعر الرسمي للأسطوانة الآن 8 جنيهات، لافتاً في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا القرار هدفه توحيد سعري أسطوانة الغاز والغاز الطبيعي.

وأردف "إسماعيل": "من يستهلك الغاز الطبيعي سيدفع تقريباً ما يدفعه مستهلك الأسطوانة"، مشيراً إلى أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعي بعد تعديل الأسعار لشريحة المواطن هي 16 جنيهاً.

وتابع الوزير أن السعر التجاري الذي جرى تحديده للغاز بالنسبة للمصانع والفنادق والمطاعم التي تستهلك أكثر من 50 متراً مكعباً من الغاز، هو جنيه ونصف الجنيه للمتر المكعب، مشيراً إلى أن الدولة ستوفر ما يقرب من مليار جنيه من تعديل أسعار شرائح الغاز، وتضخ في توصيل الغاز للمناطق الفقيرة وتوفير الأسطوانات للمناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد.

وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجياً على مدار الخمس سنوات المقبلة لتصل قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة، وليس بيعها بالأسعار العالمية، نافياً ما تردد حول رفع الحكومة لأسعار الوقود في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير أن توفير مصادر الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، يعد من التحديات التي تواجه الوزارة، مؤكداً توفير احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لمواجهة موسم الصيف.