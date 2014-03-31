إيران تقر زيادة سعر الغاز المنزلي

قررت الحكومة الإيرانية زيادة أسعار الغاز المنزلي بنسبة 20 %، فيما وصلت هذه النسبة إلى 30 % بالنسبة للقطاعات الحكومة وللشركات الصناعية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء أيد اقتراحاً تقدمت به وزارة النفط للحكومة بضرورة زيادة أسعار الغاز المنزلي بنسبة 20 % لهذا العام الإيراني الجديد.

وكان مدير مركز البحوث في وزارة النفط الإيرانية حامد كاتوزيان أعلن بداية الشهر الحالي أن بلاده ستصبح أكبر مستورد للغاز بحلول عام 2025، ما لم تكبح الطلب المحلي الهائل.

وتملك إيران أكبر احتياطات غاز في العالم، بحسب تقديرات "بي بي"، ويتباهى مسؤولو قطاع الطاقة في البلاد منذ سنوات بأن بلادهم ستصبح أكبر دولة مصدرة للغاز قريباً.

وأنعش تحسن العلاقات مع الغرب منذ تنصيب الرئيس حسن روحاني منتصف عام 2013 الآمال بأن إيران قد تساهم يوماً في تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في العالم.

ولكن التقدم البطيء تجاه استغلال الاحتياطات خلال السنين الـ10 الماضية أضعف الصادرات، في حين يرتفع الاستهلاك المحلي وثمة حاجة لمزيد من الغاز للحفاظ على مستوى الإنتاج في حقول النفط القديمة.

وتواجه البلاد نقصاً حاداً إذ لا يكفي الإنتاج الطلب للأغراض المنزلية والصناعية، وإذا لم تتخذ خطوات حاسمة لكبح نمو الاستهلاك، فإن إيران قد تصبح أكبر مستورد للغاز في العالم.