برلين "تفرمل" أسعار الطاقة بفاتورة دعم قيمتها 200 مليار يورو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة، وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية، على ضرورة خفض الأسعار، قائلا: ”الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتخفيضها للأسر والشركات على حد سواء“.

وعلى صعيد متصل، حذّر وزير المال الألماني كريستيان لندر، من أن برلين تعيش ”حرب طاقة“ مع روسيا.

وقال لندر للصحافيين: ”نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية“، مشيرا إلى أن ”الصندوق الجديد البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، يمثّل ردا واضحا للغاية على بوتين مفاده.. بأننا أقوياء اقتصاديا“.