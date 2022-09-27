غازبروم الروسية ترفض مطالب شركة الطاقة الأوكراني بشأن عبور الغاز

قالت شركة ”جازبروم“ العملاقة للغاز التي يسيطر عليها الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنها رفضت جميع المطالبات المقدمة من شركة الطاقة الأوكرانية ”نفتوجاز“ بشأن إجراءات التحكيم في عبور الغاز الروسي، وإنها أبلغت محكمة التحكيم بذلك.

وقالت أيضًا إن روسيا قد تفرض عقوبات على ”نفتوجاز“ في حالة استمرارها في قضية التحكيم، مما يعني أن العقوبات ستحظر على ”جازبروم“ دفع رسوم العبور إلى أوكرانيا.

وبدأت ”نفتوجاز“ إجراءات تحكيم جديدة ضد شركة ”جازبروم“ في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الشركة الروسية لم تدفع مقابل الخدمة المقدمة لنقل الغاز عبر أوكرانيا.

وقالت الشركة: ”جازبروم لم تدفع الأموال، لا في موعدها ولا بالكامل لنقل الغاز“.

وقالت ”جازبروم“، اليوم الثلاثاء، إن ”نفتوجاز“ ليس لديها ”أسباب منطقية“ لرفض التزاماتها بنقل الغاز عبر نقطة سوخرانوفكا، وهي طريق رئيس لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.