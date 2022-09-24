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اقتصاد

المستشار الألماني: سنسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 16:48 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 19:10 GMT

المستشار الألماني: سنسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم السبت، بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين. وفي حديثه للصحفيين،

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المصدر: رويترز

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم السبت، بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين.

وفي حديثه للصحفيين، قال شولتس إن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

وأضاف شولتس، الذي يقوم بزيارة للخليج تستغرق يومين، أنه تناول أيضا قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية في محادثاته مع ولي العهد.

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