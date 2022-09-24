المستشار الألماني: سنسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم السبت، بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين.

وفي حديثه للصحفيين، قال شولتس إن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.

وأضاف شولتس، الذي يقوم بزيارة للخليج تستغرق يومين، أنه تناول أيضا قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية في محادثاته مع ولي العهد.