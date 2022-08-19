الرئيس النيجيري قلق من سرقات كبيرة للنفط الخام

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الجمعة، لمجموعة من الموظفين الحكوميين في اجتماع في ”أبوجا“ إنه قلق من السرقة التي تتم على نطاق واسع للنفط الخام والتي تؤثر على إيرادات البلاد بصورة ضخمة.

وأضاف أن بلاده لم تتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها المالية لمواطنيها بسبب ”سرقة النفط“، موجهًا حديثه لموظفين في الحكومة يطالبون برفع الأجور بسبب زيادة التضخم لنسبة تفوق 10%.

وتابع بخاري: ”بشأن طلبكم مراجعة الرواتب، أود أن أحثكم على تقدير ما تواجهه الحكومة حاليًا من شح في الإيرادات والتي تسبب فيها بالأساس أنشطة من مواطنين معدومي الضمير يقومون بسرقة نفطنا الخام، المساهم الأساس في قاعدة إيراداتنا“.

وقالت الجهة التنظيمية المعنية بشؤون النفط في نيجيريا إن البلاد خسرت مليار دولار من العائدات خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب سرقة النفط.