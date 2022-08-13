أمريكا: الهند تصدر الوقود الروسي إلى نيويورك

قال مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أبلغت الهند عن قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك، في انتهاك للعقوبات الأمريكية من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره.

وقال مايكل باترا نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيودلهي أن سفينة هندية نقلت نفطا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجارات على الساحل الغربي حيث تم تكريره وشحنه.

وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في شباط/ فبراير، استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.

وقال باترا في حفل بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند، إن ”النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت دون وجهة. وفي منتصف الطريق تم إخطار السفينة بوجهتها ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك“.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في نيودلهي تعليق فوري.

وتعد تصريحات باترا أول إشارة رسمية من الهند لمثل هذه المخاوف الأمريكية.

ولم تنضم دلهي إلى العقوبات المفروضة على روسيا ولم تشجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ونادرا ما اشترت نفطا روسيا في الماضي، ولكن منذ اندلاع الحرب بدأت مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي المخفض الذي قاطعته دول وشركات غربية كثيرة.