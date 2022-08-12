تقرير: النفط الأمريكي "يتسلل" إلى شرق آسيا بأسعار مخفّضة

أظهرت بيانات اقتصادية، أن كميات كبيرة من النفط الأمريكي، بدأت تتسلل لأسواق شرق آسيا بأسعار مخفضة.

ويهدد ذلك أسواق خامات الشرق الأوسط، ويزيد من احتمالية انخفاض الطلب عليها، وفق ما أوردت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية.

وقالت بيانات الوكالة، إن ”المصافي الكورية الجنوبية والهندية تعاقدت هذا الشهر على حوالي 16 مليون برميل من نفط غرب تكساس WTI Midland“.

وأشارت إلى أنه ”سيتم تسليمها في الغالب خلال نوفمبر، بعروض سعرية أقل من عروض خامات مربان الإماراتية“.

وتابعت: ”هذه الكميات الكبيرة المستجدة على السوق تعادل ضعف الكميات والمبالغ التي شهدها هذا السوق خلال يوليو“.

وأوضحت أن هذه الكميات ”أقل بقليل من متوسط الحجم الشهري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، علما أن العقود الآجلة لموربان مقابل خام غرب تكساس كانت ارتفعت مؤخرًا“.

وكانت المملكة العربية السعودية أشارت إلى ثقتها في توقعات الطلب خلال وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفعت أسعار الخام لآسيا إلى مستوى قياسي، على الرغم من فروق العقود الآجلة وشيوع توقعات تعكس مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

ومع ذلك، قامت المملكة بتسعير بعض نفطها بمستويات أقل من المتوقع لتظل قادرة على المنافسة ضد تدفقات المناقصة مثل تلك القادمة من الولايات المتحدة.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن متعاملين يشترون ويبيعون تلك الشحنات، أن عروض ويست تكساس الأمريكية إلى آسيا، المقرر وصولها في نوفمبر، باتت الآن أقل بحوالي 8 دولارات للبرميل مقارنة بمعيار دبي القياسي للبرميل.

وأضاف المتعاملون أن ”هذا أرخص من خام مربان المماثل، عند الأخذ في الاعتبار الشحن والخدمات اللوجستية“.

وانخفض خام غرب تكساس مدلاند الأسبوع الماضي، بخصم نادر مقابل خام دبي، وفقًا لبيانات جمعتها ”بلومبيرغ“.

كما تقلص مؤشر الطلب الرئيسي على نفط الشرق الأوسط، بما فيه علاوة عُمان ومقايضات دبي، إلى أصغر فجوة منذ يونيو.

ونقلت الوكالة عن متعاملين قولهم، إن ”الطلب الإجمالي على الشحنات الفورية، في ضوء هذه المستجدات، قد لا يكون قويا مثل الشهرين الماضيين“.