النفط ينهي جلسة متقلبة على انخفاض طفيف

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة.

وتجاذبت السوق خلال الجلسة بين مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب، وأنباء بأن بعض صادرات الخام جرى تعليقها في خط الأنابيب دروجبا من روسيا إلى أوروبا والذي يمر عبر أوكرانيا.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط منذ أسابيع مع تزايد المخاوف إزاء ركود قد يخفض الطلب على الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 34 سنتًا، أو 0.4 5، لتسجل عند التسوية 96.31 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 26 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 90.50 دولار للبرميل.

وقالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا عُلقت، منذ أوائل آب/أغسطس، لأن العقوبات الغربية منعتها من دفع رسوم العبور.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط مرتبطة بمسعى أخير للدول الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب بيانات لتتبع الناقلات، فإن صادرات الخام الإيرانية منخفضة بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا عن مستواها، في 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع، في العام 2015 .

وأسعار النفط الآن منخفضة أكثر من 40 دولارًا عن ذروتها التي وصلت إليها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في شباط/فبراير، عندما قفز برنت لفترة وجيزة إلى 139 دولارًا للبرميل.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة، غدًا الأربعاء.

ويتوقع محللون انخفاضًا طفيفًا قدره 400 ألف برميل في مخزونات الخام.