النفط يرتفع نحو 2% في تعاملات متقلبة بدعم من بيانات اقتصادية قوية

ارتفعت أسعار النفط حوالي 2%، اليوم الاثنين، في تعاملات متقلبة، لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها الأسبوع الماضي، إذ غذت بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة آمالا بشأن الطلب على الرغم من استمرار مخاوف الركود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.73 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.65 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.75 دولار، أو 1.97 بالمئة، لتغلق عند 90.76 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، دفعت مخاوف بأن ركودا قد يقوض الطلب على الطاقة عقود برنت للهبوط 13.7 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط. وكانت تلك أكبر خسارة أسبوعية لبرنت منذ أبريل نيسان 2020، في حين هبط الخام الأمريكي 9.7 بالمئة.

واسترد الخامان القياسيان كلاهما في جلسة اليوم بعض خسائرهما التي منيا بها يوم الجمعة بعد تقرير أظهر نموا أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، في يوليو تموز.

وفاجأت الصين أيضا الأسواق يوم الأحد بنمو أسرع من المتوقع في الصادرات.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، اشترت 8.79 مليون برميل يوميا من النفط في يوليو تموز ارتفاعا من أدنى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته في يونيو حزيران، لكنه ظل منخفضا 9.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وفي أوروبا، واصلت صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية التدفق قبل حظر مرتقب من الاتحاد الأوروبي سيبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وفيما يتعلق بالإنتاج في الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول، في أول هبوط في عشرة أسابيع.

وقال محللون في بنك الاستثمار جولدمان ساكس إنهم يعتقدون أن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية مع عجز في المعروض بالأسواق أكبر مما توقعوه في الأشهر القليلة الماضية.