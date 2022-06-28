أسعار النفط تغلق على ارتفاع

أغلقت أسعار النفط مرتفعة لثالث جلسة على التوالي الثلاثاء بالوقت الذي وافقت فيه حكومات غربية على استكشاف سبل لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.89 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 117.58 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل التزام المنتجين الرئيسيين السعودية والإمارات باتفاقية أوبك +.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الإثنين إن إنتاج بلاده قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاق أوبك+ البالغ 3.168 مليون برميل يوميا.

وأضاف المزروعي أن ”التزام الإمارات قائم بهذا السقف إلى نهاية الاتفاقية“.

وكان الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، قد تراجع بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو/أيار الماضي بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية مقارنة بالخامات الأخرى.

وفي الإطار ذاته، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء وستغطي الأسبوعين الماضيين معا بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.