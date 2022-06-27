وكالة: شركة شلمبرجير للطاقة ستنسحب من إقليم كردستان

نقلت وكالة الأنباء العراقية الإثنين عن مصادر قولها، إن شركة الطاقة الأمريكية الكبيرة ”شلمبرجير“ أعلنت الانسحاب من إقليم كردستان.

ويأتي ذلك، ”التزاما بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية في العراق يقضي بعدم دستورية قانون كردي للنفط والغاز“.

ولم يتسنِ لوكالة ”رويترز“، التأكد على نحو مستقل من تقرير الوكالة العراقية.

وتصاعدت حدة الخلاف بشأن إدارة الحقول النفطية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وصولا إلى إعلان الإقليم العمل على تأسيس شركتين لإنتاج وتسويق النفط والغاز، في خطوة تمثل إدارة مستقلة عن بغداد لوارداتها النفطية.

ويعد ملف النفط والغاز في الإقليم من الملفات المعقدة مع حكومة بغداد، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أخيرا برفض قانون ”النفط والغاز“ الخاص بالإقليم.

واعتبرت المحكمة أن قرار حكومة الإقليم ”غير دستوري“، وألزمتها بتسليم نفطها إلى حكومة بغداد المركزية، إلا أن حكومة الإقليم أعلنت رفضها تطبيق قرار المحكمة الذي يمنعها من التحكم بمواردها النفطية.

ومنذ ذلك الحين، تحاول وزارة النفط الاتحادية السيطرة على إيرادات الإقليم، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو/ أيار الماضي.