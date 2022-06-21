لبنان وسوريا ومصر يوقعون اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز

وقعت لبنان وسوريا ومصر اليوم الثلاثاء اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا، بحسب وكالة ”رويترز“.

من جهته، أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تصريحات صحفية بعد توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار، إلى أن هذا الاتفاق يكون ليتم ”لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية“.

وأكد فياض أن توقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والادرن وسوريا بموجبه قد انجزوا كافة الخطولات من أجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني.

وأعلن بأن تنفيذ هذا المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية ”ولبنان بأمس الحاجة إليها“.

وأضاف: ”نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأميركية حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع“.