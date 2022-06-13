رغم العقوبات.. روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا، عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل يوم الإثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا.

وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرًّا في فنلندا، في وقت تحض فيه أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا، لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.

وأقر الاتحاد الأوروبي ،أخيرًا، حظرًا تدريجيًّا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير، 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا بين الـ24 من شباط/ فبراير، والـ3 من حزيران/ يونيو.

والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.6 مليار).

ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليارا) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليارا) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في أيار/ مايو، وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ إنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.

وإن كانت بعض الدول، مثل: بولندا، وفنلندا، ودول البلطيق، تبذل جهودا كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولا أخرى زادت مشترياتها، ومن بينها: الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وأيضا فرنسا، بحسب المركز.

وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه ”في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم“.

وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقدًا وليس في إطار عقود بعيدة المدى؛ ما يعني أن فرنسا قررت عمدًا التزود بالطاقة الروسية رغم غزو أوكرانيا.

وأضاف ”يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها: إن كانت تدعم حقا أوكرانيا، فعليها أن تفرض ،حالا، حظرا على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية، وتطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولا تؤمن كفاءة استخدام الطاقة“.