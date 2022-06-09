مهندسان: إغلاق ميناءي السدرة وراس لانوف النفطيين في ليبيا

قال مهندسان نفطيان في منطقة الهلال النفطي الليبي إن مجموعات في مرفأي السدرة ورأس لانوف النفطيين أغلقت المرفأين، فيما يوسع على ما يبدو إغلاقا جزئيا لإنتاج البلاد من الخام.

ولم يصدر بعد تعليق من المؤسسة الوطنية للنفط.

ويقود المجلس الرئاسي في ليبيا جهود وساطة لإنهاء الأزمة القائمة بين حكومة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، وحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، لكن شكوكا تحوم حول قدرة المجلس على النجاح في هذه المهمة التي يصفها مراقبون بالعسيرة.

وتحدثت تقارير، يوم الثلاثاء، عن مبادرة من المجلس الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين والسعي إلى إيجاد حل ينهي الأزمة.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأفاد مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ بأن اللقاء جاء بهدف التوسط لحل أزمة الحكومتين وإيجاد تسوية، بعد انسداد الأفق وفشل حكومة باشاغا في بدء ممارسة مهامها رغم نيل ثقة البرلمان منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.

من جانبها، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريحات صحفية، إن ”جهات ومراكز قوى معينة“ طلبت من المجلس الرئاسي ورئيسه أن يكون له دور إيجابي لمنع التصعيد والمحافظة على وحدة المؤسسات الليبية.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة (استشاري، نيابي) بلقاسم قزيط إنّ ”المطلوب من المجلس الرئاسي أن يلعب دوره لحل الأزمة في البلاد؛ لأن هذا دوره يفرض عليه ألّا ينحاز لأي طرف وبحكم تركيبة المجلس فإنه عليه التحرك“.

وحذّر قزيط من أنّ ”ترك الأمور على حالها ليس من الحكمة السياسية، ومع ذلك هناك فرصة لنزع الكثير من الألغام، وتخفيض منسوب التوتر والتوصل إلى حل“.