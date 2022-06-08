ارتفاع أسعار النفط قبل نشر بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 22 سنتا بما يعادل 2 بالمئة إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول 0012 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو/ أيار يوم الثلاثاء.

وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو تموز 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس آذار يوم الثلاثاء.

يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأمريكي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.

ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.

تعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.