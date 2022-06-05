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اقتصاد

وزير المالية الفرنسي: نجري محادثات مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط الروسية
تاريخ النشر: 05 يونيو 2022 8:34 GMT
تاريخ التحديث: 05 يونيو 2022 9:05 GMT

وزير المالية الفرنسي: نجري محادثات مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط الروسية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد إن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على

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المصدر: رويترز

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد إن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.

وقال لومير لراديو أوروبا 1: ”هناك مناقشات مع الإمارات. علينا إيجاد بديل للنفط الروسي“.

 

 

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